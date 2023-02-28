Хорошавин Гурий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти02.07.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Хорошавина Евфимия Гурьевна
Мать ребёнка: Хорошавина Пелагея Венедиктовна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Хорошавин Григорий Гурьевич
Мать ребёнка: Хорошавина Пелагея Венедиктовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.07.1847