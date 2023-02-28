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Хорошавин Гурий Григорьевич

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

02.07.1847

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Хорошавин Григорий Семёнович

Мать: Хорошавина Феодосия Лаврентиева

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Хорошавина Евфимия Гурьевна

Мать ребёнка: Хорошавина Пелагея Венедиктовна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Хорошавин Григорий Гурьевич

Мать ребёнка: Хорошавина Пелагея Венедиктовна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Пелагея Венедиктовна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
02.07.1847
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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