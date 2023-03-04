Хорошавин Григорий Гурьевич
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти17.01.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.02.1859
Рождение ребёнка
16.08.1860
Сын: Хорошавин Андриан Григорьевич
Мать ребёнка: Хорошавина (Кокорина) Евдокия Кирилова
Рождение ребёнка
26.10.1861
Сын: Хорошавин Косьма Григорьевич
Мать ребёнка: Хорошавина (Кокорина) Евдокия Кирилова
Рождение ребёнка
07.07.1864
Дочь: (Хорошавина) Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Хорошавина (Кокорина) Евдокия Кирилова
Смерть
17.01.1895