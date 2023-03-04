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Хорошавин Григорий Гурьевич

Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

17.01.1895

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Хорошавин Гурий Григорьевич

Мать: Хорошавина Пелагея Венедиктовна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
09.02.1859

Жена: Хорошавина (Кокорина) Евдокия Кирилова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.08.1860

Сын: Хорошавин Андриан Григорьевич

Мать ребёнка: Хорошавина (Кокорина) Евдокия Кирилова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.10.1861

Сын: Хорошавин Косьма Григорьевич

Мать ребёнка: Хорошавина (Кокорина) Евдокия Кирилова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.07.1864

Дочь: (Хорошавина) Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Хорошавина (Кокорина) Евдокия Кирилова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
17.01.1895
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

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