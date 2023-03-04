Хорошавина Пелагея Венедиктовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти02.02.1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Хорошавина Евфимия Гурьевна
Отец ребёнка: Хорошавин Гурий Григорьевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Хорошавин Григорий Гурьевич
Отец ребёнка: Хорошавин Гурий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.02.1852