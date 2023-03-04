Хорошавина Пелагея Венедиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина Пелагея Венедиктовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

02.02.1852

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Хорошавина Евфимия Гурьевна

Отец ребёнка: Хорошавин Гурий Григорьевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Хорошавин Григорий Гурьевич

Отец ребёнка: Хорошавин Гурий Григорьевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Гурий Григорьевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
02.02.1852
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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