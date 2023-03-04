Хорошавина (Кокорина) Евдокия Кирилова 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хорошавина (Кокорина) Евдокия Кирилова

Место рождения

п. Кокоринский

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Кокоринский
Талицкий приход
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
09.02.1859

Муж: Хорошавин Григорий Гурьевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.08.1860

Сын: Хорошавин Андриан Григорьевич

Отец ребёнка: Хорошавин Григорий Гурьевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.10.1861

Сын: Хорошавин Косьма Григорьевич

Отец ребёнка: Хорошавин Григорий Гурьевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.07.1864

Дочь: (Хорошавина) Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Хорошавин Григорий Гурьевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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