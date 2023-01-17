Хорошавина (?) Феодосия Лаврентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (?) Феодосия Лаврентиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

03.11.1820

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Хорошавин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Хорошавин Григорий Семёнович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Хорошавин Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Хорошавин Григорий Семёнович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Хорошавин Гурий Григорьевич

Отец ребёнка: Хорошавин Григорий Семёнович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Наталия Григорьевна

Отец ребёнка: Хорошавин Григорий Семёнович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Хорошавин Ларион Григорьевич

Отец ребёнка: Хорошавин Григорий Семёнович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Григорий Семёнович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
03.11.1820
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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