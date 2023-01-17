Хорошавина (?) Феодосия Лаврентиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти03.11.1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Хорошавин Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Хорошавин Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Хорошавин Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Хорошавин Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Хорошавин Гурий Григорьевич
Отец ребёнка: Хорошавин Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Наталия Григорьевна
Отец ребёнка: Хорошавин Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Хорошавин Ларион Григорьевич
Отец ребёнка: Хорошавин Григорий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.11.1820