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Хорошавин Евдоким Семёнович

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Хорошавин Семён Герасимович

Мать: Хорошавина Фёкла Яковлева

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Хорошавин Василий Евдокимович

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Емельяновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Мариана Евдокимовна

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Емельяновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Акилина Евдокимовна

Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Семёнова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Хорошавин Фома Евдокимович

Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Семёнова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.01.1799

Сын: Хорошавин Василий Евдокимович

Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Семёнова

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Елена Евдокимовна

Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Семёнова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Евдокия Емельяновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1 брак
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Ирина Семёнова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1801
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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