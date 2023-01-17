Хорошавин Евдоким Семёнович
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
1780
Сын: Хорошавин Василий Евдокимович
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Мариана Евдокимовна
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Акилина Евдокимовна
Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Семёнова
Рождение ребёнка
1796
Сын: Хорошавин Фома Евдокимович
Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Семёнова
Рождение ребёнка
02.01.1799
Сын: Хорошавин Василий Евдокимович
Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Семёнова
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Елена Евдокимовна
Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
1 брак
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1801