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Хорошавина Ирина Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Евдоким Семёнович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Хорошавина) Акилина Евдокимовна

Отец ребёнка: Хорошавин Евдоким Семёнович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Хорошавин Фома Евдокимович

Отец ребёнка: Хорошавин Евдоким Семёнович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.01.1799

Сын: Хорошавин Василий Евдокимович

Отец ребёнка: Хорошавин Евдоким Семёнович

Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Хорошавина) Елена Евдокимовна

Отец ребёнка: Хорошавин Евдоким Семёнович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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