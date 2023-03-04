Хорошавина Ирина Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Хорошавина) Акилина Евдокимовна
Отец ребёнка: Хорошавин Евдоким Семёнович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Хорошавин Фома Евдокимович
Отец ребёнка: Хорошавин Евдоким Семёнович
Рождение ребёнка
02.01.1799
Сын: Хорошавин Василий Евдокимович
Отец ребёнка: Хорошавин Евдоким Семёнович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Хорошавина) Елена Евдокимовна
Отец ребёнка: Хорошавин Евдоким Семёнович
Смерть
Неизвестно