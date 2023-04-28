Хорошавин Василий Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Рождение ребёнка
1806
Сын: Хорошавин Кирил Васильевич
Мать ребёнка: Хорошавина Гликерия
Рождение ребёнка
1810
Сын: Хорошавин Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Хорошавина Гликерия
Рождение ребёнка
1813
Сын: Хорошавин Луппа Васильевич
Мать ребёнка: Хорошавина Гликерия
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Гликерия Васильевна
Мать ребёнка: Хорошавина Гликерия
Рождение ребёнка
1819
Сын: Хорошавин Савва Васильевич
Мать ребёнка: Хорошавина Гликерия
Бракосочетание
07.02.1821
2 брак
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хорошавина Гликерия
1 брак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1820