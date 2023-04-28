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Хорошавин Василий Евдокимович

Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Хорошавин Евдоким Семёнович

Мать: Хорошавина Евдокия Емельяновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Хорошавин Кирил Васильевич

Мать ребёнка: Хорошавина Гликерия

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Хорошавин Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Хорошавина Гликерия

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Хорошавин Луппа Васильевич

Мать ребёнка: Хорошавина Гликерия

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Гликерия Васильевна

Мать ребёнка: Хорошавина Гликерия

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Хорошавин Савва Васильевич

Мать ребёнка: Хорошавина Гликерия

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
07.02.1821

Жена: Хорошавина Анастасия Космина

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Гликерия

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1 брак
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1820
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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