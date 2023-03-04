Хорошавина Евдокия Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Хорошавин Василий Евдокимович
Отец ребёнка: Хорошавин Евдоким Семёнович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Мариана Евдокимовна
Отец ребёнка: Хорошавин Евдоким Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
1 брак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1785