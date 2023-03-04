Хорошавина Евдокия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина Евдокия Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Хорошавин Василий Евдокимович

Отец ребёнка: Хорошавин Евдоким Семёнович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Мариана Евдокимовна

Отец ребёнка: Хорошавин Евдоким Семёнович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Евдоким Семёнович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1 брак
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1785
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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