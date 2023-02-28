Хорошавин Тимофей Сидорович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиДо 1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Афанасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Хорошавина Соломона
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Параскева Тимофеевна
Мать ребёнка: Хорошавина Соломона
Рождение ребёнка
1826
Сын: Хорошавин Гаврил Тимофеевич
Мать ребёнка: Хорошавина Соломона
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Хорошавина Феврания Тимофеевна
Мать ребёнка: Хорошавина Соломона
Рождение ребёнка
23.11.1850
Сын: Хорошавин Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Никитина
Рождение ребёнка
1858
Сын: Хорошавин Аким Тимофеевич
Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хорошавина Соломона
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1887