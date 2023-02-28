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Хорошавин Тимофей Сидорович

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

До 1887

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Хорошавин Сидор Семёнович

Мать: Хорошавина Параскева Ивановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Афанасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Хорошавина Соломона

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Параскева Тимофеевна

Мать ребёнка: Хорошавина Соломона

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Хорошавин Гаврил Тимофеевич

Мать ребёнка: Хорошавина Соломона

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Хорошавина Феврания Тимофеевна

Мать ребёнка: Хорошавина Соломона

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.11.1850

Сын: Хорошавин Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Никитина

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Хорошавин Аким Тимофеевич

Мать ребёнка: Хорошавина Ирина Никитина

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Соломона

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Ирина Никитина

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1887
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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