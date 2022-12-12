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Хорошавина (?) Соломона

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

05.03.1847

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Афанасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Сидорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Параскева Тимофеевна

Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Сидорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Хорошавин Гаврил Тимофеевич

Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Сидорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Хорошавина Феврания Тимофеевна

Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Сидорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Тимофей Сидорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
05.03.1847
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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