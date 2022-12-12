Хорошавина (?) Соломона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти05.03.1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Афанасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Сидорович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Параскева Тимофеевна
Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Сидорович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Хорошавин Гаврил Тимофеевич
Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Сидорович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Хорошавина Феврания Тимофеевна
Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.03.1847