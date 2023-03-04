Хорошавина Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Хорошавин Сидор Семёнович
Рождение ребёнка
02.01.1799
Дочь: Домника Сидоровна
Отец ребёнка: Хорошавин Сидор Семёнович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Хорошавин Тимофей Сидорович
Отец ребёнка: Хорошавин Сидор Семёнович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Хорошавин Сидор Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
2 брак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834