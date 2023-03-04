Хорошавина Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина Параскева Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Хорошавин Иван Сидорович

Отец ребёнка: Хорошавин Сидор Семёнович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.01.1799

Дочь: Домника Сидоровна

Отец ребёнка: Хорошавин Сидор Семёнович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Хорошавин Тимофей Сидорович

Отец ребёнка: Хорошавин Сидор Семёнович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Хорошавин Пётр Сидорович

Отец ребёнка: Хорошавин Сидор Семёнович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Сидор Семёнович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834
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