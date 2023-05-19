Хорошавин Иван Сидорович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смерти30.08.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Устина Ивановна
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Агафоновна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Замятина Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Агафоновна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Агафоновна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Хорошавин Никита Иванович
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Агафоновна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Шихова Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Агафоновна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Агафоновна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Агафоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.08.1846