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Хорошавин Иван Сидорович

Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

30.08.1846

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Хорошавин Сидор Семёнович

Мать: Хорошавина Параскева Ивановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Устина Ивановна

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Агафоновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Замятина Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Агафоновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Хорошавин Тихон Иванович

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Агафоновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Хорошавин Никита Иванович

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Агафоновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Шихова Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Агафоновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Хорошавин Тихон Иванович

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Агафоновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Агафоновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Евдокия Агафоновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
30.08.1846
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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