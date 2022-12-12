Замятина (Хорошавина) Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти15.12.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Бракосочетание
25.01.1842
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
19.05.1845
Дочь: Феодосия Севастьяновна
Отец ребёнка: Замятин Севастьян Саввович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
28.10.1849
Дочь: Матрона Севастьяновна
Отец ребёнка: Замятин Севастьян Саввович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
20.02.1852
Сын: Замятин Фёдор Севастьянович
Отец ребёнка: Замятин Севастьян Саввович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
15.12.1859
д. Озерные (Над оз.Афонинским)