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Замятина (Хорошавина) Ирина Ивановна

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

15.12.1859

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Хорошавин Иван Сидорович

Мать: Хорошавина Евдокия Агафоновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
25.01.1842

Муж: Замятин Севастьян Саввович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
19.05.1845

Дочь: Феодосия Севастьяновна

Отец ребёнка: Замятин Севастьян Саввович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
28.10.1849

Дочь: Матрона Севастьяновна

Отец ребёнка: Замятин Севастьян Саввович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
20.02.1852

Сын: Замятин Фёдор Севастьянович

Отец ребёнка: Замятин Севастьян Саввович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
15.12.1859
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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