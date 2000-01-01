Замятин Севастьян Саввович
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рождения1823
Дата смерти18.09.1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Замятин Савва Емельянович
Мать: Замятина Мария Потапова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
25.01.1842
Жена: Замятина Ирина Ивановна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
19.05.1845
Дочь: Феодосия Севастьяновна
Мать ребёнка: Замятина Ирина Ивановна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
28.10.1849
Дочь: Матрона Севастьяновна
Мать ребёнка: Замятина Ирина Ивановна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
20.02.1852
Сын: Замятин Фёдор Севастьянович
Мать ребёнка: Замятина Ирина Ивановна
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
18.09.1856
д. Озерные (Над оз.Афонинским)