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Замятин Севастьян Саввович

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

1823

Дата смерти

18.09.1856

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Замятин Савва Емельянович

Мать: Замятина Мария Потапова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
25.01.1842

Жена: Замятина Ирина Ивановна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
19.05.1845

Дочь: Феодосия Севастьяновна

Мать ребёнка: Замятина Ирина Ивановна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
28.10.1849

Дочь: Матрона Севастьяновна

Мать ребёнка: Замятина Ирина Ивановна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
20.02.1852

Сын: Замятин Фёдор Севастьянович

Мать ребёнка: Замятина Ирина Ивановна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
18.09.1856
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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