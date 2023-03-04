Хорошавина Евдокия Агафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Хорошавина) Устина Ивановна
Отец ребёнка: Хорошавин Иван Сидорович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Замятина (Хорошавина) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Хорошавин Иван Сидорович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Хорошавин Иван Сидорович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Хорошавин Никита Иванович
Отец ребёнка: Хорошавин Иван Сидорович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Шихова (Хорошавина) Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Хорошавин Иван Сидорович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Хорошавин Иван Сидорович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Хорошавина) Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Хорошавин Иван Сидорович
Смерть
После 1858