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Хорошавина Евдокия Агафоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Иван Сидорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Хорошавина) Устина Ивановна

Отец ребёнка: Хорошавин Иван Сидорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Замятина (Хорошавина) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Хорошавин Иван Сидорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Хорошавин Тихон Иванович

Отец ребёнка: Хорошавин Иван Сидорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Хорошавин Никита Иванович

Отец ребёнка: Хорошавин Иван Сидорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Шихова (Хорошавина) Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Хорошавин Иван Сидорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Хорошавин Тихон Иванович

Отец ребёнка: Хорошавин Иван Сидорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Хорошавина) Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Хорошавин Иван Сидорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858

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