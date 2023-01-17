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Хорошавин Пётр Сидорович

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

После 1836

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Хорошавин Сидор Семёнович

Мать: Хорошавина Параскева Ивановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Шишкина Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Хорошавина Вера

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ефимия Петровна

Мать ребёнка: Хорошавина Вера

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.01.1836

Сын: Хорошавин Павел Петрович

Мать ребёнка: Хорошавина Вера

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Вера

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1836
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