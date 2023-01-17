Хорошавин Пётр Сидорович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиПосле 1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Шишкина Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Хорошавина Вера
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ефимия Петровна
Мать ребёнка: Хорошавина Вера
Рождение ребёнка
03.01.1836
Мать ребёнка: Хорошавина Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хорошавина Вера
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1836