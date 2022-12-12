Хорошавина (?) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (?) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

После 1836

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Шишкина Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Сидорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ефимия Петровна

Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Сидорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.01.1836

Сын: Хорошавин Павел Петрович

Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Сидорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Пётр Сидорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1836
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