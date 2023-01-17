Шишкина (Хорошавина) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиПосле 1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Хорошавин Пётр Сидорович
Мать: Хорошавина Вера
Бракосочетание
25.01.1865 ст.
п. Новооброчный
МК 1865-1866 с. Камешницкое (свадьба) жених 34 года поч. Новооброчного 2 брак невеста 31 год девица поручители: по жениху крест. починка Новооброчного Пётр Иванов, Иван Гардеев и Иван Афанасьев а по н... Показать все
Место жительства
Неизвестно
п. Новооброчный
Смерть
После 1865