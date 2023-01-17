Шишкина (Хорошавина) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина (Хорошавина) Евдокия Петровна

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

После 1865

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Хорошавин Пётр Сидорович

Мать: Хорошавина Вера

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
25.01.1865 ст.

Муж: Хорошавин Диан Дианисимович

п. Новооброчный
МК 1865-1866 с. Камешницкое (свадьба) жених 34 года поч. Новооброчного 2 брак невеста 31 год девица поручители: по жениху крест. починка Новооброчного Пётр Иванов, Иван Гардеев и Иван Афанасьев а по н... Показать все
Место жительства
Неизвестно
п. Новооброчный
Смерть
После 1865
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