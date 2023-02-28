Хорошавин Павел Петрович
Место рождения
Дата рождения03.01.1836
Дата смертиПосле 1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1836
Отец: Хорошавин Пётр Сидорович
Мать: Хорошавина Вера
Бракосочетание
04.02.1857
Рождение ребёнка
16.09.1858
Сын: Хорошавин Сергей Петрович
Мать ребёнка: Хорошавина Анна Спиридоновна
Рождение ребёнка
18.01.1862
Сын: Хорошавин Афанасий Петрович
Мать ребёнка: Хорошавина Анна Спиридоновна
Рождение ребёнка
24.01.1865
Дочь: Ксения Петровна
Мать ребёнка: Хорошавина Анна Спиридоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1865