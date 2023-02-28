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Хорошавин Павел Петрович

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

03.01.1836

Дата смерти

После 1865

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1836

Отец: Хорошавин Пётр Сидорович

Мать: Хорошавина Вера

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
04.02.1857

Жена: Хорошавина Анна Спиридоновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.09.1858

Сын: Хорошавин Сергей Петрович

Мать ребёнка: Хорошавина Анна Спиридоновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.01.1862

Сын: Хорошавин Афанасий Петрович

Мать ребёнка: Хорошавина Анна Спиридоновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
24.01.1865

Дочь: Ксения Петровна

Мать ребёнка: Хорошавина Анна Спиридоновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1865
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