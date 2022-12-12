Хорошавин Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения16.09.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1858
Рождение ребёнка
08.08.1885
Дочь: Васса Сергеевна
Мать ребёнка: Хорошавина Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
26.09.1887
Мать ребёнка: Хорошавина Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
31.01.1889
Сын: Хорошавин Семён Сергеевич
Мать ребёнка: Хорошавина Наталия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно