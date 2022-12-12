Хорошавин Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошавин Сергей Петрович

Хорошавин Сергей Петрович

avatar

Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

16.09.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1858

Отец: Хорошавин Павел Петрович

Мать: Хорошавина Анна Спиридоновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.08.1885

Дочь: Васса Сергеевна

Мать ребёнка: Хорошавина Наталия Ивановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.09.1887

Сын: Хорошавин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Хорошавина Наталия Ивановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
31.01.1889

Сын: Хорошавин Семён Сергеевич

Мать ребёнка: Хорошавина Наталия Ивановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Наталия Ивановна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close