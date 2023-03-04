Хорошавина Наталия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина Наталия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Сергей Петрович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.08.1885

Дочь: (Хорошавина) Васса Сергеевна

Отец ребёнка: Хорошавин Сергей Петрович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.09.1887

Сын: Хорошавин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Хорошавин Сергей Петрович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
31.01.1889

Сын: Хорошавин Семён Сергеевич

Отец ребёнка: Хорошавин Сергей Петрович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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