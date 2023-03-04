Хорошавина Наталия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1885
Дочь: (Хорошавина) Васса Сергеевна
Отец ребёнка: Хорошавин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
26.09.1887
Отец ребёнка: Хорошавин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
31.01.1889
Сын: Хорошавин Семён Сергеевич
Отец ребёнка: Хорошавин Сергей Петрович
Смерть
Неизвестно