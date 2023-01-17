Хорошавина Анна Спиридоновна
Место рожденияп. Мокрецовский
Дата рождения1836
Дата смертиПосле 1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Мокрецовский
Бракосочетание
04.02.1857
Рождение ребёнка
16.09.1858
Сын: Хорошавин Сергей Петрович
Отец ребёнка: Хорошавин Павел Петрович
Рождение ребёнка
18.01.1862
Сын: Хорошавин Афанасий Петрович
Отец ребёнка: Хорошавин Павел Петрович
Рождение ребёнка
24.01.1865
Дочь: Ксения Петровна
Отец ребёнка: Хорошавин Павел Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1865