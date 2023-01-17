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Хорошавина Анна Спиридоновна

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Место рождения

п. Мокрецовский

Дата рождения

1836

Дата смерти

После 1865

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Мокрецовский
Бракосочетание
04.02.1857

Муж: Хорошавин Павел Петрович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.09.1858

Сын: Хорошавин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Хорошавин Павел Петрович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.01.1862

Сын: Хорошавин Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Хорошавин Павел Петрович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
24.01.1865

Дочь: Ксения Петровна

Отец ребёнка: Хорошавин Павел Петрович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1865
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