Хорошавин Афанасий Петрович
Место рождения
Дата рождения18.01.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1862
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.02.1889
Рождение ребёнка
16.07.1890
Дочь: (Хорошавина) Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Хорошавина (Ярыгина) Екатерина Самуилова
Рождение ребёнка
29.07.1903
Дочь: (Хорошавина) Александра Афанасьевна
Мать ребёнка: Хорошавина (Ярыгина) Екатерина Самуилова
Смерть
Неизвестно