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Хорошавин Афанасий Петрович

Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

18.01.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1862

Отец: Хорошавин Павел Петрович

Мать: Хорошавина Анна Спиридоновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
08.02.1889

Жена: Хорошавина (Ярыгина) Екатерина Самуилова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.07.1890

Дочь: (Хорошавина) Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Хорошавина (Ярыгина) Екатерина Самуилова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.07.1903

Дочь: (Хорошавина) Александра Афанасьевна

Мать ребёнка: Хорошавина (Ярыгина) Екатерина Самуилова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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