Хорошавина Ирина Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина Ирина Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

19.02.1887

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1850

Сын: Хорошавин Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Сидорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Хорошавин Аким Тимофеевич

Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Сидорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Тимофей Сидорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
19.02.1887
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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