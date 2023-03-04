Хорошавина Ирина Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти19.02.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1850
Сын: Хорошавин Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Сидорович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Хорошавин Аким Тимофеевич
Отец ребёнка: Хорошавин Тимофей Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.02.1887