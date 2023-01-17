Хорошавина (Целищева) Матрона Обрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Целищева) Матрона Обрамова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1782 ст.

Муж: Хорошавин Сидор Семёнович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1782г. (свадьба) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1011 невеста из Пустошенского прихода деревня Ладяговской отец Обрам Целищев оба первым браком
Рождение ребёнка
1785

Сын: Хорошавин Григорий Сидорович

Отец ребёнка: Хорошавин Сидор Семёнович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1787
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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