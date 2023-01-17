Хорошавина (Целищева) Матрона Обрамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1782 ст.
1782г. (свадьба) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1011 невеста из Пустошенского прихода деревня Ладяговской отец Обрам Целищев оба первым браком
Рождение ребёнка
1785
Сын: Хорошавин Григорий Сидорович
Отец ребёнка: Хорошавин Сидор Семёнович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1787