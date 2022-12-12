Хорошавин Герасим Семёнович
Место рождения
Дата рождения1698
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: Хорошавин Семён Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Хорошавин Егор Герасимович
Мать ребёнка: Хорошавина Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Агафья Герасимовна
Мать ребёнка: Хорошавина Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1734
Сын: Хорошавин Климонт Герасимович
Мать ребёнка: Хорошавина Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1737
Сын: Хорошавин Семён Герасимович
Мать ребёнка: Хорошавина Матрена Иванова
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Феврония Герасимовна
Мать ребёнка: Хорошавина Матрена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1759