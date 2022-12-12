Хорошавин Герасим Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошавин Герасим Семёнович

Хорошавин Герасим Семёнович

avatar

Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1698

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Хорошавин Семён Степанович

Мать: не указана

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Хорошавин Егор Герасимович

Мать ребёнка: Хорошавина Матрена Иванова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Агафья Герасимовна

Мать ребёнка: Хорошавина Матрена Иванова

Рождение ребёнка
1734

Сын: Хорошавин Климонт Герасимович

Мать ребёнка: Хорошавина Матрена Иванова

Рождение ребёнка
1737

Сын: Хорошавин Семён Герасимович

Мать ребёнка: Хорошавина Матрена Иванова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Феврония Герасимовна

Мать ребёнка: Хорошавина Матрена Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Матрена Иванова

Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1759
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close