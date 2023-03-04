Хорошавина (Обжерина) Матрена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошавина (Обжерина) Матрена Иванова

Хорошавина (Обжерина) Матрена Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Хорошавин Егор Герасимович

Отец ребёнка: Хорошавин Герасим Семёнович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Агафья Герасимовна

Отец ребёнка: Хорошавин Герасим Семёнович

Рождение ребёнка
1734

Сын: Хорошавин Климонт Герасимович

Отец ребёнка: Хорошавин Герасим Семёнович

Рождение ребёнка
1737

Сын: Хорошавин Семён Герасимович

Отец ребёнка: Хорошавин Герасим Семёнович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Феврония Герасимовна

Отец ребёнка: Хорошавин Герасим Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Герасим Семёнович

Смерть
После 1763
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close