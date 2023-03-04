Хорошавина (Обжерина) Матрена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Хорошавин Егор Герасимович
Отец ребёнка: Хорошавин Герасим Семёнович
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Агафья Герасимовна
Отец ребёнка: Хорошавин Герасим Семёнович
Рождение ребёнка
1734
Сын: Хорошавин Климонт Герасимович
Отец ребёнка: Хорошавин Герасим Семёнович
Рождение ребёнка
1737
Сын: Хорошавин Семён Герасимович
Отец ребёнка: Хорошавин Герасим Семёнович
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Феврония Герасимовна
Отец ребёнка: Хорошавин Герасим Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763