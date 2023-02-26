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Дария Иванова

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Место рождения

д.Добаши

Дата рождения

1792

Дата смерти

21.11.1845

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Иван Андреев

Мать: Москалёва Дария Николаева

д.Добаши
Бракосочетание
07.01.1806

Муж: Григорий Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.03.1809

Дочь: Дария Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Николаев

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
До 1819

Сын: Дмитрий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Николаев

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
22.02.1820

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Николаев

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
До 1822

Сын: Никита Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Николаев

д.Тимошаты
Смерть
21.11.1845
д.Тимошаты
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