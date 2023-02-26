Дария Иванова
Место рожденияд.Добаши
Дата рождения1792
Дата смерти21.11.1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Иван Андреев
д.Добаши
Бракосочетание
07.01.1806
Муж: Григорий Николаев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.03.1809
Дочь: Дария Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Николаев
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
До 1819
Сын: Дмитрий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Николаев
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
22.02.1820
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Николаев
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
До 1822
Сын: Никита Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Николаев
д.Тимошаты
Смерть
21.11.1845
д.Тимошаты