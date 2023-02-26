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Иван Андреев

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Место рождения

д.Добаши

Дата рождения

1761

Дата смерти

29.09.1800

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Андрей Алексеев

Мать: ?

д.Добаши
Рождение ребёнка
1782

Сын: Москалёв Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Москалёва Дария Николаева

д.Добаши
Рождение ребёнка
1792

Сын: Москалёв Семён Иванов

Мать ребёнка: Москалёва Дария Николаева

д.Добаши
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Дария Иванова

Мать ребёнка: Москалёва Дария Николаева

д.Добаши
Рождение ребёнка
1795

Сын: Фёдор Иоаннов

Мать ребёнка: Москалёва Дария Николаева

Рождение ребёнка
1795

Сын: Федот Иоаннов

Мать ребёнка: Москалёва Дария Николаева

Рождение ребёнка
1797

Сын: Дершинин Демид Иванов

Мать ребёнка: Москалёва Дария Николаева

Рождение ребёнка
30.01.1799

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Москалёва Дария Николаева

д.Добаши
Смерть
29.09.1800
д.Добаши
Рождение ребёнка
1808

Сын: Дершинин Даниил Иванов

Мать ребёнка: Москалёва Дария Николаева

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