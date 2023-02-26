Иван Андреев
Место рожденияд.Добаши
Дата рождения1761
Дата смерти29.09.1800
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Андрей Алексеев
Мать: ?
д.Добаши
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Москалёва Дария Николаева
д.Добаши
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Москалёва Дария Николаева
д.Добаши
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Дария Иванова
Мать ребёнка: Москалёва Дария Николаева
д.Добаши
Рождение ребёнка
1795
Сын: Фёдор Иоаннов
Мать ребёнка: Москалёва Дария Николаева
Рождение ребёнка
1795
Сын: Федот Иоаннов
Мать ребёнка: Москалёва Дария Николаева
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Москалёва Дария Николаева
Рождение ребёнка
30.01.1799
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Москалёва Дария Николаева
д.Добаши
Смерть
29.09.1800
д.Добаши
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Москалёва Дария Николаева