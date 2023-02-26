Москалёв Дмитрий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоскалёв Дмитрий Иванов

Москалёв Дмитрий Иванов

avatar

Место рождения

д.Добаши

Дата рождения

1782

Дата смерти

20.12.1839

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Иван Андреев

Мать: Москалёва Дария Николаева

д.Добаши
Бракосочетание
20.05.1799

Жена: Москалёва Агафия Юрьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Место жительства
С 1805
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Евдокия Дмитриева

Мать ребёнка: Москалёва Агафия Юрьева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810

Сын: Антон Дмитриев

Мать ребёнка: Москалёва Агафия Юрьева

Рождение ребёнка
10.05.1839

Сын: Москалёв Мокий Дмитриев

Мать ребёнка: Москалёва Дария Макарова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.12.1839
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close