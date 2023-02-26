Москалёв Дмитрий Иванов
Место рожденияд.Добаши
Дата рождения1782
Дата смерти20.12.1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Иван Андреев
д.Добаши
Бракосочетание
20.05.1799
Жена: Москалёва Агафия Юрьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Место жительства
С 1805
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Евдокия Дмитриева
Мать ребёнка: Москалёва Агафия Юрьева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810
Сын: Антон Дмитриев
Мать ребёнка: Москалёва Агафия Юрьева
Рождение ребёнка
10.05.1839
Мать ребёнка: Москалёва Дария Макарова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.12.1839
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.