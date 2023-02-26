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Евдокия Дмитриева

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1808

Дата смерти

27.03.1871

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Москалёв Дмитрий Иванов

Мать: Москалёва Агафия Юрьева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1823

Муж: Иван Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.06.1834

Сын: Митрофан Иванов

Отец ребёнка: Иван Иосифов

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1837

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Иван Иосифов

д.Трубки
Рождение ребёнка
24.08.1840

Дочь: Наталия Иванова

Отец ребёнка: Иван Иосифов

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1844

Дочь: Волкова Ксения Иванова

Отец ребёнка: Иван Иосифов

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.03.1871
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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