Евдокия Дмитриева
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1808
Дата смерти27.03.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Москалёв Дмитрий Иванов
Мать: Москалёва Агафия Юрьева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1823
Муж: Иван Иосифов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.06.1834
Сын: Митрофан Иванов
Отец ребёнка: Иван Иосифов
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.11.1837
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Иван Иосифов
д.Трубки
Рождение ребёнка
24.08.1840
Дочь: Наталия Иванова
Отец ребёнка: Иван Иосифов
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1844
Дочь: Волкова Ксения Иванова
Отец ребёнка: Иван Иосифов
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.03.1871
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.