Волкова Ксения Иванова
Место рожденияд.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения22.01.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1844
Отец: Иван Иосифов
Мать: Евдокия Дмитриева
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.05.1861
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1862
Отец ребёнка: Волков Григорий Антонов
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1864
Сын: Ермил Григориев
Отец ребёнка: Волков Григорий Антонов
Смерть
Неизвестно