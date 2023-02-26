Волкова Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова Ксения Иванова

Волкова Ксения Иванова

avatar

Место рождения

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

22.01.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1844

Отец: Иван Иосифов

Мать: Евдокия Дмитриева

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.05.1861

Муж: Волков Григорий Антонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1862

Сын: Волков Евдоким Григорьев

Отец ребёнка: Волков Григорий Антонов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Ермил Григориев

Отец ребёнка: Волков Григорий Антонов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close