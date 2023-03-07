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Волков Григорий Антонов

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

13.08.1912

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1844 г.р.
1841 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.05.1861

Жена: Волкова Ксения Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1862

Сын: Волков Евдоким Григорьев

Мать ребёнка: Волкова Ксения Иванова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Ермил Григориев

Мать ребёнка: Волкова Ксения Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина ст

Смерть
13.08.1912
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
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