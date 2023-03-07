Волков Григорий Антонов
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смерти13.08.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.05.1861
Жена: Волкова Ксения Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1862
Мать ребёнка: Волкова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1864
Сын: Ермил Григориев
Мать ребёнка: Волкова Ксения Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина ст
Смерть
13.08.1912
Причина смерти: от натуральной