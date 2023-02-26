Москалёва Агафия Юрьева
Место рожденияд.Добаши
Дата рожденияДо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784
Отец: Юрий
Мать: не указана
д.Добаши
Бракосочетание
20.05.1799
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Евдокия Дмитриева
Отец ребёнка: Москалёв Дмитрий Иванов
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810
Сын: Антон Дмитриев
Отец ребёнка: Москалёв Дмитрий Иванов
Смерть
Неизвестно