Москалёва Агафия Юрьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москалёва Агафия Юрьева

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Место рождения

д.Добаши

Дата рождения

До 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1766 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784

Отец: Юрий

Мать: не указана

д.Добаши
Бракосочетание
20.05.1799

Муж: Москалёв Дмитрий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Москалёв Дмитрий Иванов

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810

Сын: Антон Дмитриев

Отец ребёнка: Москалёв Дмитрий Иванов

Смерть
Неизвестно
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