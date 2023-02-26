Наталия Иванова
Место рожденияд.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.08.1840
Дата смерти14.10.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1840
Отец: Иван Иосифов
Мать: Евдокия Дмитриева
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1859
Муж: Роман Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1867
Сын: Алексей Романов
Отец ребёнка: Роман Иванов
Рождение ребёнка
22.03.1872
Дочь: Матрона Романова
Отец ребёнка: Роман Иванов
Смерть
14.10.1874