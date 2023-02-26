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Наталия Иванова

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Место рождения

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.08.1840

Дата смерти

14.10.1874

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1840

Отец: Иван Иосифов

Мать: Евдокия Дмитриева

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1859

Муж: Роман Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1867

Сын: Алексей Романов

Отец ребёнка: Роман Иванов

Рождение ребёнка
22.03.1872

Дочь: Матрона Романова

Отец ребёнка: Роман Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
14.10.1874
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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