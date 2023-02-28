Роман Иванов
Место рождения
Дата рождения01.10.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1837
Отец: Иван Харитонов
Мать: Пелагия Иродионова
Бракосочетание
20.01.1858
Жена: Екатерина Исидорова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
08.11.1859
Жена: Наталия Иванова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1867
Сын: Алексей Романов
Мать ребёнка: Наталия Иванова
Рождение ребёнка
22.03.1872
Дочь: Матрона Романова
Мать ребёнка: Наталия Иванова
Смерть
Неизвестно