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Роман Иванов

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.10.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1837

Отец: Иван Харитонов

Мать: Пелагия Иродионова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.01.1858

Жена: Екатерина Исидорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
08.11.1859

Жена: Наталия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1867

Сын: Алексей Романов

Мать ребёнка: Наталия Иванова

Рождение ребёнка
22.03.1872

Дочь: Матрона Романова

Мать ребёнка: Наталия Иванова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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