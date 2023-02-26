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Екатерина Исидорова

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Место рождения

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1840

Дата смерти

04.06.1859

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: ?

Мать: ?

д.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.01.1858

Муж: Роман Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
04.06.1859
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Варушенском кладбище
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