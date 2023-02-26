Екатерина Исидорова
Место рожденияд.Кислая Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1840
Дата смерти04.06.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.01.1858
Муж: Роман Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
04.06.1859
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Варушенском кладбище