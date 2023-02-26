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(Карпенкова) Пелагия (Петрова)

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Место рождения

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1799

Дата смерти

17.05.1824

Пол

Женский

Отец

1764 г.р.

Мать

Муж

1801 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Карпенков Иродион Никифоров

Мать: ?

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.05.1824
д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.05.1824

Муж: Иван Харитонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
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