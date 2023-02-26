(Карпенкова) Пелагия (Петрова)
Место рожденияд.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1799
Дата смерти17.05.1824
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Карпенков Иродион Никифоров
Мать: ?
д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.05.1824
д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.05.1824
Муж: Иван Харитонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь