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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1784
Сын: Карпенков Василий Иродионов
Отец ребёнка: Карпенков Иродион Никифоров
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1799
Сын: Карпенков Афанасий Иродионов
Отец ребёнка: Карпенков Иродион Никифоров
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Пелагия (Петрова)
Отец ребёнка: Карпенков Иродион Никифоров
д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.