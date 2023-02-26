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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Карпенков Василий Иродионов

Отец ребёнка: Карпенков Иродион Никифоров

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1799

Сын: Карпенков Афанасий Иродионов

Отец ребёнка: Карпенков Иродион Никифоров

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Пелагия (Петрова)

Отец ребёнка: Карпенков Иродион Никифоров

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
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