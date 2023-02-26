Карпенков Иродион Никифоров
Место рожденияд.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Никифор Петров
Мать: ?
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1784
Сын: Карпенков Василий Иродионов
Мать ребёнка: ?
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1799
Сын: Карпенков Афанасий Иродионов
Мать ребёнка: ?
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Пелагия (Петрова)
Мать ребёнка: ?
д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно