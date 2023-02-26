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Карпенков Иродион Никифоров

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Место рождения

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Никифор Петров

Мать: ?

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1784

Сын: Карпенков Василий Иродионов

Мать ребёнка: ?

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1799

Сын: Карпенков Афанасий Иродионов

Мать ребёнка: ?

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Пелагия (Петрова)

Мать ребёнка: ?

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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