Дария Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДария Григорьева

Дария Григорьева

avatar

Место рождения

д.Тимошаты

Дата рождения

13.03.1809

Дата смерти

23.03.1856

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1809

Отец: Григорий Николаев

Мать: Дария Иванова

д.Тимошаты
Бракосочетание
24.05.1825

Муж: Байшев Филимон Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.01.1832

Дочь: Анна (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
13.01.1840

Дочь: Ксения (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
18.05.1843

Сын: Алексей (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
27.07.1846

Сын: Прохор (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Тимошаты
Смерть
23.03.1856
д.Тимошаты
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close