Дария Григорьева
Место рожденияд.Тимошаты
Дата рождения13.03.1809
Дата смерти23.03.1856
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1809
Отец: Григорий Николаев
Мать: Дария Иванова
д.Тимошаты
Бракосочетание
24.05.1825
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.01.1832
Дочь: Анна (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
13.01.1840
Дочь: Ксения (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
18.05.1843
Отец ребёнка: не указан
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
27.07.1846
Отец ребёнка: не указан
д.Тимошаты
Смерть
23.03.1856
д.Тимошаты