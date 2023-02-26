Байшев Филимон Михайлов
Место рожденияд.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.12.1802
Дата смертиДо 1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1802
Отец: Байшев Михаил Демидов
Мать: Байшева Мелания Яковлева
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.05.1825
Жена: Дария Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1829
отдан в рекруты
Смерть
До 1857