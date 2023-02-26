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Байшев Филимон Михайлов

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Место рождения

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.12.1802

Дата смерти

До 1857

Пол

Мужской

Отец

1759 г.р.

Мать

1770 г.р.

Жена

1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1802

Отец: Байшев Михаил Демидов

Мать: Байшева Мелания Яковлева

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.05.1825

Жена: Дария Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1829
отдан в рекруты
Смерть
До 1857
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