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Байшева Мелания Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

08.03.1834

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1797

Сын: Байшев Иосиф Михайлов

Отец ребёнка: Байшев Михаил Демидов

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Феодосия Михайлова

Отец ребёнка: Байшев Михаил Демидов

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1801

Сын: Емельян Михайлов

Отец ребёнка: Байшев Михаил Демидов

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.12.1802

Сын: Байшев Филимон Михайлов

Отец ребёнка: Байшев Михаил Демидов

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1805

Сын: Сафроний Михайлов

Отец ребёнка: Байшев Михаил Демидов

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.08.1806

Дочь: Васса Михайлова

Отец ребёнка: Байшев Михаил Демидов

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.03.1834
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
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