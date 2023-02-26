Байшева Мелания Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти08.03.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1797
Отец ребёнка: Байшев Михаил Демидов
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Феодосия Михайлова
Отец ребёнка: Байшев Михаил Демидов
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1801
Сын: Емельян Михайлов
Отец ребёнка: Байшев Михаил Демидов
Рождение ребёнка
14.12.1802
Отец ребёнка: Байшев Михаил Демидов
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1805
Сын: Сафроний Михайлов
Отец ребёнка: Байшев Михаил Демидов
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.08.1806
Дочь: Васса Михайлова
Отец ребёнка: Байшев Михаил Демидов
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.03.1834
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.