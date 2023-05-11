Байшев Иосиф Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байшев Иосиф Михайлов

Место рождения

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.04.1797

Дата смерти

14.07.1839

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1797

Отец: Байшев Михаил Демидов

Мать: Байшева Мелания Яковлева

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.03.1820

Дочь: Евдокия Иосифова

Мать ребёнка: Байшева Агафия Васильева

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Конашенкова Анна Иосифова

Мать ребёнка: Байшева Агафия Васильева

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Матрона Иосифова

Мать ребёнка: Байшева Агафия Васильева

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Сын: Байшев Никифор Иосифов

Мать ребёнка: Байшева Агафия Васильева

Рождение ребёнка
01.08.1831

Сын: Байшев Василий Иосифов

Мать ребёнка: Байшева Агафия Васильева

д.Бакши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.06.1833

Дочь: Марфа Иосифова

Мать ребёнка: Байшева Агафия Васильева

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1836

Сын: Байшев Макарий Иосифов

Мать ребёнка: Байшева Агафия Васильева

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1839

Сын: Байшев Леонтий Иосифов

Мать ребёнка: Байшева Агафия Васильева

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Мирон Иосифов

Мать ребёнка: Байшева Агафия Васильева

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байшева Агафия Васильева

Смерть
14.07.1839
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
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