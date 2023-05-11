Байшев Иосиф Михайлов
Место рождения
Дата рождения06.04.1797
Дата смерти14.07.1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1797
Отец: Байшев Михаил Демидов
Мать: Байшева Мелания Яковлева
Рождение ребёнка
09.03.1820
Дочь: Евдокия Иосифова
Мать ребёнка: Байшева Агафия Васильева
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Конашенкова Анна Иосифова
Мать ребёнка: Байшева Агафия Васильева
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Матрона Иосифова
Мать ребёнка: Байшева Агафия Васильева
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Байшева Агафия Васильева
Рождение ребёнка
01.08.1831
Мать ребёнка: Байшева Агафия Васильева
д.Бакши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.06.1833
Дочь: Марфа Иосифова
Мать ребёнка: Байшева Агафия Васильева
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1836
Мать ребёнка: Байшева Агафия Васильева
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1839
Мать ребёнка: Байшева Агафия Васильева
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1840
Сын: Мирон Иосифов
Мать ребёнка: Байшева Агафия Васильева
Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Байшева Агафия Васильева
Смерть
14.07.1839
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.