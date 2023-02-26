Байшева Агафия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1820
Дочь: Евдокия Иосифова
Отец ребёнка: Байшев Иосиф Михайлов
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Конашенкова Анна Иосифова
Отец ребёнка: Байшев Иосиф Михайлов
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Матрона Иосифова
Отец ребёнка: Байшев Иосиф Михайлов
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Байшев Иосиф Михайлов
Рождение ребёнка
01.08.1831
Отец ребёнка: Байшев Иосиф Михайлов
д.Бакши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.06.1833
Дочь: Марфа Иосифова
Отец ребёнка: Байшев Иосиф Михайлов
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1836
Отец ребёнка: Байшев Иосиф Михайлов
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1839
Отец ребёнка: Байшев Иосиф Михайлов
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1840
Сын: Мирон Иосифов
Отец ребёнка: Байшев Иосиф Михайлов
Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно