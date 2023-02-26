Байшева Агафия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байшева Агафия Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1820

Дочь: Евдокия Иосифова

Отец ребёнка: Байшев Иосиф Михайлов

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Конашенкова Анна Иосифова

Отец ребёнка: Байшев Иосиф Михайлов

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Матрона Иосифова

Отец ребёнка: Байшев Иосиф Михайлов

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Сын: Байшев Никифор Иосифов

Отец ребёнка: Байшев Иосиф Михайлов

Рождение ребёнка
01.08.1831

Сын: Байшев Василий Иосифов

Отец ребёнка: Байшев Иосиф Михайлов

д.Бакши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.06.1833

Дочь: Марфа Иосифова

Отец ребёнка: Байшев Иосиф Михайлов

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1836

Сын: Байшев Макарий Иосифов

Отец ребёнка: Байшев Иосиф Михайлов

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1839

Сын: Байшев Леонтий Иосифов

Отец ребёнка: Байшев Иосиф Михайлов

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Мирон Иосифов

Отец ребёнка: Байшев Иосиф Михайлов

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байшев Иосиф Михайлов

Смерть
Неизвестно
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