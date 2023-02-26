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(Байшева) Евдокия Иосифова

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Место рождения

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.03.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1820

Отец: Байшев Иосиф Михайлов

Мать: Байшева Агафия Васильева

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.07.1842

Муж: Никифор Данилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.08.1843

Сын: Антоний Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Данилов

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.12.1848

Дочь: Анна Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Данилов

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Александра Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Данилов

Смерть
Неизвестно
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