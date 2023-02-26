(Байшева) Евдокия Иосифова
Место рожденияд.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.03.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1820
Отец: Байшев Иосиф Михайлов
Мать: Байшева Агафия Васильева
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.07.1842
Муж: Никифор Данилов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.08.1843
Сын: Антоний Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Данилов
Рождение ребёнка
06.12.1848
Дочь: Анна Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Данилов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Александра Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Данилов
Смерть
Неизвестно