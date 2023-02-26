Григорий Николаев
Место рожденияд.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Дата рождения1792
Дата смерти17.07.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Николай Прокофиев
Мать: Анна (Самсонова)
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Бракосочетание
07.01.1806
Жена: Дария Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.03.1809
Дочь: Дария Григорьева
Мать ребёнка: Дария Иванова
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
До 1819
Сын: Дмитрий Григорьев
Мать ребёнка: Дария Иванова
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
22.02.1820
Дочь: Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Дария Иванова
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
До 1822
Сын: Никита Григорьев
Мать ребёнка: Дария Иванова
д.Тимошаты
Смерть
17.07.1854
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )