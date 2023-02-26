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Григорий Николаев

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Место рождения

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )

Дата рождения

1792

Дата смерти

17.07.1854

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Николай Прокофиев

Мать: Анна (Самсонова)

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Бракосочетание
07.01.1806

Жена: Дария Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.03.1809

Дочь: Дария Григорьева

Мать ребёнка: Дария Иванова

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
До 1819

Сын: Дмитрий Григорьев

Мать ребёнка: Дария Иванова

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
22.02.1820

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Дария Иванова

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
До 1822

Сын: Никита Григорьев

Мать ребёнка: Дария Иванова

д.Тимошаты
Смерть
17.07.1854
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
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