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Дмитрий Григорьев

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Место рождения

д.Тимошаты

Дата рождения

До 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819

Отец: Григорий Николаев

Мать: Дария Иванова

д.Тимошаты
Бракосочетание
19.04.1836

Жена: Харитина Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Фёкла Дмитриева

Мать ребёнка: Харитина Андреева

Рождение ребёнка
1845

Сын: Григорий Дмитриев

Мать ребёнка: Харитина Андреева

Смерть
Неизвестно
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