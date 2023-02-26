Дмитрий Григорьев
Место рожденияд.Тимошаты
Дата рожденияДо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819
Отец: Григорий Николаев
Мать: Дария Иванова
д.Тимошаты
Бракосочетание
19.04.1836
Жена: Харитина Андреева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Фёкла Дмитриева
Мать ребёнка: Харитина Андреева
Рождение ребёнка
1845
Сын: Григорий Дмитриев
Мать ребёнка: Харитина Андреева
Смерть
Неизвестно