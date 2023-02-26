Харитина Андреева
Место рожденияд.Сухоняты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: Андрей Никитин
Мать: ?
д.Сухоняты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.04.1836
Муж: Дмитрий Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Фёкла Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Григорьев
Рождение ребёнка
1845
Сын: Григорий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Григорьев
Смерть
Неизвестно