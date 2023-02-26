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Харитина Андреева

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Место рождения

д.Сухоняты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: Андрей Никитин

Мать: ?

д.Сухоняты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.04.1836

Муж: Дмитрий Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Фёкла Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Григорьев

Рождение ребёнка
1845

Сын: Григорий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Григорьев

Смерть
Неизвестно
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